Sala: stop fontane a ricircolo? Abbiamo sbagliato, pronti a cambiare e sarebbe una novità

Questa l’ordinanza di Sala del 25 giugno “chiusura di tutte le fontane fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini“. Verrà anche applicata la “sospensione dell’irrigazione a spruzzo dei prati e delle aree verdi, eccetto l’irrigazione a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi che devono essere preservati”.

Poi cambia idea “Se tutte le polemiche fossero quelle… Noi siamo pronti a cambiare idea quando capiamo che abbiamo sbagliato, mica è un dramma”. Sbrigativo, un po’ seccato per far supporre che l’ammettere un errore sta nella sua logica. Purtroppo non possiamo sperare che si penta di tante decisioni contro il buon senso e contro i dati di fatto che emergono lampanti. Segnaliamo comunque una piccola autocritica dopo le polemiche. Per chiarire la situazione ha dichiarato “Al momento non c’è ancora un piano di razionamento. C’è un piano per attivare quanta più possibile acqua dalle diverse fonti”.

Anna Ferrari