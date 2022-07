Sala annuncia progetto mobilità, La Russa (ACI): ragionare va bene, ma senza ideologia

“Credo molto che il tema dello sviluppo urbano di Milano vada associato alle questioni dell’ambiente, della mobilità e della sostenibilità: a settembre voglio fare una presentazione pubblica perché ritengo che ci possa essere un buon progetto per la città, mi sto preparando per spiegare ai milanesi qual è questo disegno. C’è molto oltre le mura interne della città, ci sono grandi interventi in zone che vanno al di là del centro”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’incontro a Palazzo Marino per i 150 anni di Pirelli. “Ho chiesto all’assessore alla Rigenerazione Urbana Tancredi di fare un quadro degli sviluppi urbanistici della città, poi ho alla vicesindaco con delega all’Educazione Scavuzzo quali sono le scuole nuove, a Censi ho chiesto come si muoveranno i sistemi di mobilità e a Martina Riva il quadro degli impianti sportivi”

Insomma il solito tavolo tra “compagni” autoreferenziale nelle idee con soluzioni, si teme, illuminate dall’ideologia ambientalista di Sala.

“Giusto e necessario ragionare d’ambiente anche in termini di mobilità sostenibile, senza però mettere nel mirino, o addirittura danneggiare, sempre e comunque l’automobilista”. Lo afferma il presidente dell’ACI Milano Geronimo La Russa, dopo aver letto le dichiarazioni sul tema del sindaco Beppe Sala.

“Come sempre – aggiunge Geronimo La Russa – siamo disponibili a confrontarci e a mettere a disposizione i nostri qualificati esperti di ACI Milano per valutare, insieme a tutte le parti interessate alle dinamiche della mobilità e viabilità, soluzioni che coniughino in maniera non preconcetta e ideologica le necessità di chi usa intelligentemente l’auto con quelle dell’ambiente”.