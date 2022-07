Per la siccità, Coldiretti Lombardia: colpite 44mila imprese agricole

La siccità e le alte temperature si abbattono sulle oltre 44mila imprese agricole attive in Lombardia tagliando raccolti, facendo aumentare i costi di produzione e le difficoltà di gestione quotidiana. E’ quanto spiega in una nota la Coldiretti Lombardia in attesa delle decisioni del governo sul fronte dell’emergenza idrica. La mancanza di pioggia nel 2022 sta avendo un impatto negativo importante sulle produzioni agricole lombarde e “si stimano già cali nelle rese del 30% su frumento e orzo, mentre arrivano già fino al -40% sui foraggi che servono all’alimentazione degli animali” continua Coldiretti, aggiungendo che “si temono inoltre produzioni quasi dimezzate per il mais e la perdita di un terzo del riso”. “Nelle stalle, poi, le mucche stressate dal caldo afoso stanno producendo fino al 20% in meno di latte, con gli allevatori che per cercare di rinfrescarle tengono accesi ventilatori e impianti di raffrescamento con un conseguente aumento delle spese” prosegue l’associazione degli agricoltori, evidenziando che “siccità e caldo minacciano anche le mandrie che risalgono verso i pascoli di montagna in cerca di erba e temperature più fresche, con la mancanza di piogge che rischia di seccare i prati e abbassare le falde”. Si tratta di uno scenario allarmante – conclude la nota – soprattutto se si pensa che in Lombardia si producono oltre il 40% del riso made in Italy, il 45% del latte e il 34% di tutto il mais nazionale, ma si allevano anche la metà dei maiali italiani”.

