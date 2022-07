Palme e banani potrebbero restare in aiuole in piazza Duomo: i bivacchi e il commercio abusivo potrebbero rimanere

E’ giusto sapere: e termina il prossimo 31 dicembre il contratto di sponsorizzazione delle aiuole di piazza Duomo, ma non è detto che le contestatissime palme i banani debba per forza lasciare spazio a essenze meno esotiche. Il Comune ha infatti avviato la ricerca di soggetti che abbiano la volontà di presentare idee e progetti per una nuova proposta di sponsorizzazione, ma questa potrà prevedere sia il parziale mantenimento dell’attuale fisionomia delle aiuole, invisa in particolare alla Lega, sia il loro riassetto, oltre alla relativa manutenzione per i prossimi tre anni. L’attuale allestimento delle aiuole potrà essere parzialmente mantenuto o modificato, oppure potrà essere completamente rinnovato, nel rispetto rigoroso dei seguenti vincoli: l’area verde di piazza Duomo è soggetta a vincolo diretto monumentale ed è ubicata sopra il mezzanino della metropolitana, pertanto dovranno essere attentamente valutati i carichi di superficie; dovranno essere rispettati gli arredi e i manufatti esistenti (recinzioni, aste delle bandiere, basamenti dei lampioni, griglie di aerazione della metropolitana). La scelta della vegetazione, inoltre, dovrà garantire un adeguato effetto estetico in tutte le stagioni, mantenendo nel nuovo progetto la presenza di alberi non superiori alla terza classe di grandezza da posizionare con tecniche adeguate al contesto. Nel caso in cui la proposta preveda la trasformazione totale dell’attuale assetto, il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi al recupero delle piante attualmente a dimora, nello specifico le palme, provvedendo alla loro zollatura e collocazione in vaso oltre al trasporto e scarico presso la sede del Vivaio comunale al fine di garantirne la sopravvivenza. Gli interessati possono visionare sul sito del Comune di Milano la planimetria con tutte per le informazioni tecniche relative alla portata delle solette a alle dimensioni delle vasche e dei contenitori, necessarie ad una corretta valutazione per scelta delle piante e dei materiali da impiegare. Le proposte dovranno essere presentate nel bimestre settembre-ottobre, così da poter formalizzare il nuovo contratto di sponsorizzazione a partire dal mese di gennaio 2023.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845