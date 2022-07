Municipio 9 – Ennesimo atto vandalico in via Cosenz

La lettera di una residente sulla pagina Facebook “Cittadini del Municipio 9” denuncia l’ennesimo gratuito atto di vandalismo di cui sempre più spesso restano vittime i nostri concittadini.

“Vi scrivo come vittima dell’ennesimo atto vandalico che si è verificato in Via Cosenz. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha vandalizzato una ventina di macchine sia davanti allo Spirit de Milan sia in tutta via Cosenz. Nessuno ha visto nè sentito niente ovviamente. Alle macchine sono stati spaccati i vetri, alcune sono state anche vandalizzate sulla carrozzeria. Questo saggio individuo ha perso pure sangue sulla mia macchina e ho dovuto aspettare la scientifica per i rilievi. Il tutto è avvenuto tra le 20.30 e l’una di notte. Ho chiamato la polizia e stamattina ho fatto denuncia, ma sono stati loro stessi a dirmi che non è la prima volta che capita, anzi. Non capisco cosa stiano aspettando a istallare delle telecamere, a sensibilizzare i residenti sul tenere gli occhi aperti e a mettersi in primo piano per tutelare residenti e passanti nel quartiere. La situazione è allo sbando e più di una persona mi ha confermato che non si sta facendo niente. A chi dobbiamo mandare le nostre fatture del carrozziere? C’è in programma di fare qualcosa? Sconsiglierò a tutti di passare o stare nei dintorni di quelle vie nel frattempo.

Greta Ricci