Crowdfunding civico 2022

Tra il 27 e il 29 giugno si sono tenuti in tre diverse aree di Milano tre eventi di lancio e presentazione della seconda edizione del crowdfunding civico. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha come obiettivo quello di raccogliere e finanziare, mediante una struttura mista di crowdfunding e sussidi pubblici, iniziative proposte dalla cittadinanza e che riguardano tutti i Municipi milanesi ad eccezione del Municipio 1.

Nella sua prima edizione, l’iniziativa ha visto la presentazione di 60 progetti e la successiva identificazione di 19 “vincitori” per cui è stata data ai cittadini la possibilità di fornire il proprio contributo. Le idee selezionate spaziavano sia geograficamente tra le varie zone del comune sia dal punto di vista dei contenuti, con progetti che andavano dalla

raccolta dei rifiuti e la riqualificazione al lancio di laboratori artistici e di danza, dalla definizione di percorsi di sostegno per vittime di discriminazione alla realizzazione di percorsi formativi in ambito digitale.

In totale, nel 2021 sono stati raccolti 320mila euro in 4mila donazioni, a cui si sono aggiunti 380mila euro messi a disposizione dal Comune.

Il successo della passata edizione ha dunque spinto la giunta a decidere di ripetere l’iniziativa. La cittadinanza avrà pertanto fino al 15 luglio per proporre i propri progetti di innovazione sociale e culturale per i quali, a seguito del processo di selezione iniziale, verrà aperto il crowdfunding.

Oltre a quanto verrà assegnato tramite le offerte, il Comune metterà inoltre a disposizione sino a 48mila euro a fondo perduto per ciascuna iniziativa.

Massimiliano Castaldo