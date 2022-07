Città Metropolitana: inaugurata pista ciclabile che collega Milano a Idroscalo

Ieri mattina è stata inaugurato il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio la pista ciclabile che collega Milano all’Idroscalo i cui lavori erano iniziati il 7 febbraio scorso. Oltre 400 ciclisti si sono dati appuntamento alle ore 9 presso il parcheggio tra via Tucidide e via Cavriana. Alle 9.30 il corteo a due ruote è partito alla volta dell’Idroscalo. Le campionesse di ciclismo Prisca Savi, Valentina Basilico e Giorgia Dioguardi del team BePink, hanno guidato il serpentone di cittadini che pedalando insieme ha percorso via Corelli e alle ore 11 è giunta al “mare dei milanesi”. Il percorso della nuova ciclabile è protetto, illuminato, sicuro e realizzato secondo standard di qualità sia dal punto di vista infrastrutturale che ambientale. La Linea 6 – la Rosa – una volta ultimata nella sua interezza congiungerà Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano. Così commenta la vicesindaca Michela Palestra: “Continua l’impegno della Città metropolitana di Milano a favore della mobilità sostenibile per migliorare la vita delle comunità locali, combattere l’inquinamento e promuovere attività che favoriscano la salute delle persone. Sono felice perché oggi abbiamo inaugurato il primo tratto di pista ciclabile – attesissimo dai cittadini – che collega Milano con il suo ‘Mare’. Con questa nuova e imponente infrastruttura vogliamo dare gambe alla transizione ecologica in ogni settore e la bicicletta rappresenta un mezzo ecologico e un’alternativa sostenibile anche economicamente. Da parte nostra continueremo a realizzare nuove piste ciclabili. Abbiamo molti progetti pronti e, grazie ai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arriveranno oltre 50 milioni di euro. Le prossime cinque piste ciclabili a essere realizzate saranno la 2, la 5, la 7, la 12 e la 15”. La Città Metropolitana di Milano ha così dato il via alla realizzazione del Biciplan “Cambio”, la rete di piste ciclabili metropolitane che punta a collegare tutto il territorio. Si tratta di un progetto di sistema e di area vasta: integra la tutela ambientale, la sicurezza, lo sviluppo economico e il benessere generale. Identifica corridoi super-ciclabili a livello metropolitano e li integra con le ciclabili comunali esistenti, per facilitarne l’uso e cambia il nostro modo di muoverci sul territorio, usando le migliori capacità e tecnologie. “Cambio” vuole incentivare lo spostamento quotidiano in bicicletta come mezzo ovvio e quotidiano, garantendo la realizzazione di piste ciclabili innovative e sicure.

