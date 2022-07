Assistenza anziani e fragili: al via da oggi il piano caldo

E meno male ritorna il tradizionale “piano caldo” per anziani e i più fragili. Meno male perché dopo aver tagliato i fondi per quella settimana di sollievo al mare o in montagna peraltro funzionante da molti anni, ora il Comune annuncia un programma di sostegno che sarà utilissimo. Speriamo

“ Fornire assistenza a chi rimane in città e può trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte temperature. Con questo obiettivo torna anche quest’estate il Piano caldo che prende il via da oggi con una serie di servizi dedicati agli anziani e alle persone in difficoltà. Lo comunica Palazzo Marino. Fino al 31 agosto, chiamando il contact center comunale 020202, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile richiedere l’attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare, tra cui la consegna dei pasti a domicilio e il sostegno per l’igiene personale e della casa. Gli operatori possono inoltre fornire un supporto telefonico relazionale e provvedono a un monitoraggio telefonico in caso di ondate di calore. Nel mese di agosto, quando la città tradizionalmente si svuota e molte attività chiudono per le ferie, il Comune metterà a disposizione delle persone anziane che non hanno modo di andare in vacanza e non hanno il supporto di una rete familiare, la possibilità di partecipare ad attività ricreative e momenti di socialità. Per accedere al servizio è necessario chiamare, a partire dall’11 luglio, il contact center comunale e prenotare un colloquio con gli operatori che valuteranno il bisogno, per offrire a ciascuno l’esperienza più adatta alle proprie esigenze. Tra le risorse a disposizione del cosiddetto Piano socialità gite fuori porta, passeggiate naturalistiche, percorsi tematici, concerti, pranzi di Ferragosto, ingressi gratuiti in piscina e nei cinema. In campo anche il sistema dei 29 centri socio-ricreativi culturali del Comune che, anche quest’estate, organizzeranno pranzi e cene solidali, merende, anguriate. “