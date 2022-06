Confcommercio Milano e Power Energia: accordo su sconti in bolletta e altre agevolazioni

Accordo di convezione siglato dal presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Carlo Sangalli, e il presidente di Alberto Cazzulani Power Energia. La convenzione prevede, tra l’altro, sconti del 60% sul prezzo di commercializzazione e vendita dell’energia elettrica, del 15% sul gas, del 30% sull’energia verde. Oltre alle agevolazioni tariffarie è prevista anche una consulenza dedicata alle imprese associate su tutti i servizi. Inoltre ulteriori agevolazioni extra sono riservate agli associati “fedeli”, con almeno tre anni d’iscrizione, come uno sconto del 18% sulle colonnine di ricarica elettrica, del 22% sull’acquisto di erogatori di acqua e di sanificatori d’aria. Inoltre, l’installazione gratuita in azienda degli erogatori di acqua purificata. “L’inarrestabile caro energia – ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli – sta diventando un’emergenza per la nostra economia e rischia di frenare la ripresa. L’accordo tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Power Energia – importante realtà del mondo delle cooperative – permette alle imprese del terziario associate di poter allargare le opportunità di scelta contribuendo ad allentare le forti tensioni sui prezzi”. Nei primi cinque mesi (gennaio-maggio) del 2022 l’Area Energia e Ambiente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha rilevato una crescita del 92% nel costo dell’energia elettrica rispetto al corrispondente periodo 2021.

Più forti gli aumenti nel gas: + 235% fra ottobre 2021-maggio 2022 rispetto al corrispondente periodo ottobre 2020-maggio 2021. “L’attuale contesto di grande difficoltà che caratterizza il mercato dell’energia dà ancor più importanza alla convenzione siglata con un’associazione rappresentativa come Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – ha aggiunto Alberto Cazzulani, presidente di Power Energia – E le difficoltà, con le giuste scelte, possono anche diventare occasioni di opportunità per chi svolge attività imprenditoriale”. Power Energia, accreditata come grossista presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è una cooperativa di utenza che fornisce energia elettrica e gas. Nata a Bologna nel dicembre del 2006, è affiliata a Confcooperative. Power Energia annovera migliaia di imprese aderenti ed ed è la prima cooperativa in Italia per forniture. Dal 2012 opera anche nel mercato del gas e fornisce servizi di consulenza per l’efficienza energetica, servizi per la mobilità elettrica e per il raggiungimento del “plastic free” all’interno delle aziende. Nel 2020 Power Energia ha avviato il programma “Think Green” per lo sviluppo della sostenibilità per le imprese socie. Power Energia rilascia alle imprese una certificazione sull’utilizzo del 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. (nella foto, da sinistra: Carlo Sangalli e Alberto Cazzulani)