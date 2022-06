Samuele Piscina (LEGA), “Garantire ingresso in Area C ai residenti con diesel Euro5”

“Dopo l’approvazione dell’Ordine del Giorno in Consiglio di Municipio 1, votato trasversalmente da maggioranza e opposizione escluso il gruppo dei Verdi, torno alla carica presentando in Consiglio Comunale un Ordine del Giorno per garantire l’accesso in Area C ai residenti nel centro di Milano possessori delle vetture Euro 5 diesel”, interviene Samuele Piscina, Consigliere Comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega. “Si tratta di una battaglia che porto avanti da mesi contro la miopia di una giunta comunale che pensa solo a chi può permettersi di comprare auto ogni mese, anche a fronte di spese effettuate pochi anni fa e per auto decisamente poco inquinanti. Peccato che in Municipio 1 ci siano anche case popolari, cittadini che hanno semplicemente ereditato la prima casa e molti altri che sicuramente non hanno redditi di diverse migliaia di euro mensili. Insomma, il Municipio 1 non è solo un posto per ricchi”. “La bocciatura delle richieste che già presentai per chiedere il rinvio del divieto di accesso in Area C deciso dall’amministrazione Comunale per le autovetture Euro 5 diesel è stato evidentemente un voto senza senso logico, soprattutto in questo momento di crisi economica, e a certificarlo è proprio l’approvazione del testo in Zona 1”, conclude Piscina. “Per questo motivo presento un testo simile a quello approvato in Municipio 1, nella speranza che il PD e la lista Sala possano, per una volta, garantire una coerenza che raramente hanno mostrato negli anni”.

