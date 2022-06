Regionali, Fontana: a disposizione dei lombardi per ricandidatura

Io sono a disposizione dei lombardi”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi alla sua possibile ricandidatura nel 2023. “Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia” ha aggiunto.

Fontana ha citato “le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l’ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l’Autonomia. Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d’Italia e la semplificazione per imprese e famiglie”. Tutti progetti, ha concluso, che “la Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà” insieme a molti altri”.