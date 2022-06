Le rapine o tentate rapine messe a segno ieri

CORSO COMO, 20ENNE RAPINATO IN STRADA: 3 ARRESTI

– È stato avvicinato da un gruppo di 5 persone che gli hanno rubato il portafoglio. È accaduto in corso Como alle 5 di stamattina. La vittima è un albanese di 20 anni. La Polizia è riuscita a fermare tre persone: un marocchino di 22 anni, un tunisino di 17 e un egiziano di 16, tutti irregolari e con precedenti.

Il maggiore è stato condotto al carcere di San Vittore, mentre i minori al CPA di Treviso.

VIGNATE, PICCHIA E RAPINA COETANEO E AGGREDISCE CC: ARRESTATO 17ENNE

– Un italiano di 17 anni con precedenti per reati contro la persona è stato arrestato per rapina e minacce a pubblico ufficiale.

È avvenuto alle 21 di ieri nel comune di Vignate, in provincia di Milano. Il giovane si è avvicinato ad un connazionale di 20 anni e dopo avergli dato un pugno in volto gli ha rubato il borsello. Il 17enne ha anche tentato di resistere ai Carabinieri che tentavano di fermarlo. E’ stato bloccato e condotto al CPA di Treviso, mentre il 20enne è stato medicato con 5 giorni di prognosi per contusioni.

VIALE STELVIO, DANNEGGIA 2 AUTO PER RUBARE: ARRESTATO 24ENNE

– La Polizia ha arrestato per furto pluriaggravato un marocchino di 24 anni che ieri notte dopo le due ha danneggiato due auto in sosta in viale Stelvio per rubare all’interno. Dopo averlo fermato gli agenti gli hanno trovato nello zaino che il ladro aveva con se un iPhone, due camicie dal valore stimato di 400 euro e diversi occhiali di marca. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

TREZZO SULL’ADDA, TRASLOCATORI RUBANO IN APPARTAMENTO: 2 ARRESTI

– I Carabinieri hanno arrestato per furto in abitazione due albanesi di 25 e 31 anni, quest’ultimo con precedenti per reati contro il patrimonio. La notte del 25 giugno scorso erano stati visti a Trezzo sull’Adda mentre caricavano diversi oggetti su un furgone. Dalle indagini i militari hanno appreso che il 31enne, di professione traslocatore, si era recato il giorno prima con il complice assieme ad un’agente immobiliare per discutere del trasloco di un appartamento: i due ne hanno approfittato per fare un sopralluogo e individuare gli oggetti da rubare nella notte.

PORTA VENEZIA, DERUBANO COPPIA E AGGREDISCONO AGENTI: 2 ARRESTI

– Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale un algerino di 32 anni e un marocchino di 21, quest’ultimo irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri, i due sono stati notati dagli agenti della Squadra Mobile in via Panfilo Castaldi (zona Porta Venezia): arrivati all’angolo tra via Malpighi e via Melzo, si sono avvicinati ad una coppia seduta in un dehors. Mentre il 21enne li distraeva, il complice ha rubato la borsetta ad un’italiana di 32 anni. Gli agenti sono subito intervenuti e dopo un breve inseguimento li hanno fermati. I due ladri hanno cercato di resistere all’arresto colpendo gli agenti e spruzzando loro spray urticante ma senza conseguenze per i poliziotti.

(fonte mianews)