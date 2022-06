Fondazione Archè organizza campo estivo per bambini in via Bolla in base all’Isee famigliare

Un campo estivo per bambini e bambine in uno dei quartieri più difficili della città, quello che ruota intorno a via Bolla. Lo propone Fondazione Arché dall’1 al 12 e dal 22 al 26 agosto, dalle 8.30 alle 16.30 presso il Centro Milano Donna, in via Consolini 4. “Credo che in via Bolla sia davvero necessario un presidio sociale che si traduce in opportunità e servizi alle persone che appartengono alle categorie più fragili, in primis i bambini”, sottolinea, riguardo all’iniziativa, Fabio Galesi, vicepresidente e Assessore del Municipio 8 con delega alle Case Popolari. “Servono proposte sociali come questa, in rete con le organizzazioni già presenti sul territorio”. Il campo estivo coinvolgerà i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni che potranno divertirsi in attività pensate appositamente per la loro età con il supporto e la supervisione di alcune educatrici professionali. “Una cittadinanza che sa prendersi cura della propria città è quella che propone servizi nei quartieri più difficili”, dice Simone Zambelli, Direttore Generale Operativo della Fondazione. “Anche in questi campi estivi, la priorità per Arché è il benessere delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie”. In partnership con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e finanziato da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro, il progetto “C’è Tempo” è giunto alla seconda edizione estiva, ottenendo un buon numero di domande di partecipazione. Già a luglio, nella stessa sede, la Fondazione organizza un laboratorio di movimento per le piccole e i piccoli dai 3 ai 6 anni. E oltre al campo estivo in via Consolini 4, Arché ne propone uno per i minori dai 6 agli 8 anni in Cascina Merlata, dal 22 agosto al 2 settembre, anch’esso dal lunedì al venerdì e dalle 8:30 alle 16:30.

Per informazioni o per iscrivere il proprio bambino o bambina al campus estivo “C’è Tempo” si può scrivere un’e-mail a cetempo@arche.it. In base all’ISEE del nucleo famigliare è previsto un contributo di compartecipazione.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845