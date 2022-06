Comunicato SAP Sindacato Autonomo Polizia – Il taser in un cassetto…epilogo

Alla luce di quanto espresso lo scorso 20 giugno da questa Segreteria Provinciale SAP in merito alla mancanza di distribuzione ai quattro Commissariati di P.S. distaccati della Questura di Milano, pur essendone dotati, dell’arma

ad impulsi elettrici “Taser mod. X2”, è irragionevole apprendere che la distribuzione sia avvenuta a seguito di tale comunicato stampa.

Si coglie pertanto l’occasione per ringraziare gli organi di stampa che, dopo aver raccolto quanto denunciato dal SAP a mezzo di comunicato, hanno permesso che gli operatori dei Commissariati distaccati beneficiassero di uno strumento di difesa fondamentale quando, invece, lo stesso doveva essere distribuito grazie ad una gestione di ordinaria amministrazione.

Questa Segreteria Provinciale SAP auspica che quanto accaduto rimanga un episodio isolato da lasciare, questo si, chiuso in un cassetto!

Il Segretario provinciale

Massimiliano Pirola