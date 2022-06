“La vecchiaia è un regalo”: testimonianza

In un mondo che esalta giustamente la giovinezza, che innova, che si proietta, la vecchiaia è presente nella bellezza dei suoi pensieri, sono, i vecchi, testimoni del tempo e solari di esperienze vissute.

Dal web “L’altro giorno, una ragazza giovane mi ha chiesto:

– cosa provi nell’essere vecchia?-

Mi ha sorpreso molto la domanda, dato che non mi sono mai ritenuta vecchia.

Quando la ragazza ha visto la mia reazione, immediatamente si è dispiaciuta, ma le ho spiegato che era una domanda interessante.

E poi ho riflettuto, ho pensato che invecchiare è un regalo.

A volte mi sorprende la persona che vedo nel mio specchio.

Ma non mi preoccupo di lei da molto tempo. Io non cambierei nulla di quello che ho per qualche ruga in meno ed un ventre piatto.

Non mi rimprovero più perché non mi piace riassettare il letto, o perché non mangio alcune ” cose ” . Mi sento finalmente nel mio diritto di essere disordinata, stravagante e trascorrere le mie ore contemplando i fiori.

Ho visto alcuni cari amici andarsene da questo mondo, prima di aver goduto della libertà che viene con l’invecchiare.

È vero che attraverso gli anni il mio cuore ha sofferto per la perdita di una persona cara, ma è la sofferenza che ci dà forza e ci fa crescere.

Un cuore che non si è rotto, è sterile e non saprà mai della felicità di essere imperfetto.

Sono orgogliosa di aver vissuto abbastanza per far ingrigire i miei capelli e per conservare il sorriso della mia giovinezza, di quando ancora non c’erano solchi profondi sul mio viso.

Orbene, per rispondere alla domanda con sincerità, posso dire:

mi piace essere vecchia, perché la vecchiaia mi rende più saggia, più libera!

So che non vivrò per sempre, ma mentre sono qui, voglio vivere secondo le mie leggi, quelle del mio cuore. Non voglio lamentarmi per ciò che non è stato, né preoccuparmi di quello che sarà.

Nel tempo che rimane, semplicemente amerò la vita come ho fatto fino ad oggi, il resto lo lascio a Dio.

Autore sconosciuto

