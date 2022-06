Proseguono i lavori del Municipio 3 per arricchire l’offerta di servizi al cittadino. È attualmente in fase di discussione, infatti, la possibilità di arricchire l’offerta di servizi offerti presso gli spazi siti in viale Lombardia 65 e che ora ospitano lo Spazio Porpora; in particolare, l’ipotesi al momento più gettonata prevede la realizzazione di un “polo giovani”, ovvero un servizio sociale di sostegno ai giovani e agli adolescenti.

L’iniziativa nasce poiché, a seguito della pandemia, gli spazi in questione hanno visto una significativa diminuzione dell’utenza, con lo Spazio Porpora che ha optato data la situazione per spostare l’offerta di servizi online, mentre il bookstore ha sfortunatamente dovuto chiudere i battenti. Tale diminuzione di utilizzo, insieme alla crescente necessità di inaugurare uno spazio dedicato ai giovani a seguito della riduzione del numero di Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) di zona, ha fatto si che nascesse l’idea di creare il suddetto polo giovani.

L’idea è quella di inaugurare, in una zona che si distingue per la sua vivacità sociale ma anche per la presenza di un cospicuo numero di scuole e realtà associative e culturali e che quindi dispone di una significativa utenza in età adolescenziale e preadolescenziale, uno spazio che sia luogo di incontro e convivialità, ma che al contempo sia in grado di offrire percorsi di formazione e crescita

Lo spazio giovani si porrebbe infatti come obiettivi la promozione del benessere dei giovani e delle giovani mediante attività ricreative culturali e aggregative andando così a prevenire il disagio minorile in tutte le sue forme. Inoltre, sarebbe attivato un servizio di supporto allo studio con la possibilità di laboratori di integrazione linguistica per minori di origine straniera. Infine, lo spazio potrebbe lavorare per la creazione di occasioni di cittadinanza attiva volta alla creazione di una comunità educante nella quale il minore si senta parte attiva, soggetto e non oggetto di intervento e cura mediante lo strumento dell’educazione tra pari.

Massimiliano Castaldo