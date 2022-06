La Statua della Libertà di Milano

Se mai vi chiedessero dove si trova la Statua della Libertà, quella originale, d’ora in avanti non siate così spavaldi da rispondere subito e con certezza che si trova in America.

Contate fino a dieci, respirate e inspirate profondamente, sfregate le mani e rispondete così: “la Statua della Libertà, quella originale, è a Milano sulla facciata del Duomo. Gli Americani sono venuti dopo di noi!”

Non abbiate timore di essere smentiti. Nessuno potrà farlo. La Statua è lì da vedere, sotto gli occhi di milioni di turisti che, forse troppo presi fra piccioni e selfie, non l’hanno mai notata.

(foto e testo di Andrea Cherchi)