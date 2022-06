Milano: tutti la cercano sul web, ma poi è invivibile, sondaggio

Milano, pare, sia nell’immaginario collettivo un punto di riferimento, la sede dell’innovazione e della tecnologia, importante per il commercio e la Finanza, ma decisamente negativa per la qualità della vita. Da qui la posizione di prestigio che ha nelle ricerche sul web (sest) e la bassa graduatoria nella classifica per viverci (quarantanovesima). E ricordo ancora un’intervista che feci a Vittorio Sgarbi in cui dichiarò “Milano sa governarsi da sola” per dire che non mancano sicuramente le genialità creative e imprenditoriali.

Nel dettaglio:

Nel 2021 la città più cercata del mondo è stata New York. L’analisi riguarda tre variabili chiave: la prima è la percezione. Questa si intende come risonanza, posizionamento e popolarità. “È la dimensione di performance incentrata sull’immagine” si legge sul rapporto Your Next Milano

Parigi è la seconda città più cercata sul motore di ricerca nel 2021. Un altro parametro su cui si basa l’analisi è quello dell’attrattività, ossia, come si legge sul rapporto, “la capacità dei fattori in dotazione alla città di rispondere alla domanda degli stakeho

Al terzo gradino della classifica troviamo Londra. L’ultima variabile presa in considerazione nell’analisi è l’economia. Il covid ha colpito anche economicamente tutte le grandi città e solo New York e Chicago sono riuscite in un solo anno a eguagliare i livelli di Pil del 2019

Milano è la sesta città al mondo più cercata sul motore di ricerca. Lo ha rivelato il rapporto “Your Next Milano”, analisi annuale dell’attrattività e della competitività del capoluogo lombardo. Il rapporto si concentra sulla misurazione di tre variabili chiave: percezione, attrattività ed economia. Google

Qualità della vita:

– Vienna torna a essere la città più vivibile al mondo e conquista il primo posto dell’indice 2022 stilato dall’Economist per stabilire la classifica delle città in cui si vive meglio al mondo. Tra le italiane, Milano è al 49mo posto Sorprende il declino delle metropoli spagnole: Madrid perde 24 posizioni e scivola al 43mo posto, Barcellona arretra dal 16mo al 35mo posto.

In forte ascesa la Germania con Francoforte settima, Amburgo 16ma e Dusseldorf 22ma che scalano tutte una trentina di posizioni. Dopo il 2018 e il 2019, la capitale dell’Austria è per la terza volta ai vertici dell’indice redatto dall'”Economist Intelligence Unit” (Eiu), l’unità di ricerca e analisi del settimanale inglese, prendendo in considerazione le città considerate “destinazioni d’affari”, centri economici e finanziari oppure con una forte domanda di visitatori

La città del Prater strappa il primato alla neozelandese Auckland, che ha perso ben 33 posti a causa dell’estensione dei lockdown anti-Covid. Gli esperti hanno premiato la stabilità di Vienna, la sua offerta culturale e d’intrattenimento e l’assistenza sanitaria, nonchè la qualità delle infrastrutture con il punteggio massimo di 100 su 100. I fattori culturali e ambientali sono quasi ideali.

L’Europa domina ampiamente la Top 10 con sei città: Copenaghen e Zurigo, che completano il podio dietro Vienna, Ginevra, Francoforte settima e Amsterdam nona. Anche il Canada ha fatto bene: Calgary è arrivata in terza posizione congiunta, seguita da Vancouver al quinto posto e Toronto all’ottavo.

Qualcuno riferisca a Sala che la città risulta… invivibile.