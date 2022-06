Invito di Fontana: problema astensionismo preoccupa, preservare democrazia

“L’astensionismo preoccupa la democrazia. È questo il problema. Credo che il maggior numero di cittadini debba sentire il dovere morale di andare a votare, perché se vogliamo conservare la democrazia dobbiamo conservare la partecipazione al voto”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dello svelamento al pubblico la statua adottata e restaurata da FNM e che rimarrà esposta per un anno presso la sede di Milano Cadorna, in merito al rischio astensionismo per il secondo turno delle elezioni amministrative di domenica prossima. “Non faccio un discorso di parte, perché la democrazia è di tutti, di chi è di destra, di centro e di sinistra. Io credo nella democrazia e credo che il voto sia la massima rappresentazione. Non sottovalutiamolo. Lo dico a tutti, anche a quelli che votano contro la Lega”, ha precisato il governatore ai cronisti che gli chiedevano un’opinione su quei comuni, come Como, dove il candidato del centrodestra non ha raggiungo il ballottaggio.

