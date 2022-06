Inviate per sbaglio 12mila multe già pagate. Succede a Milano. Il Comune ammette l’errore

A proposito di amministrazione, anzi di buona amministrazione, come Sala si picca di dire, succede…Dodicimila multe notificate per errore. Dopo le tante iniziative con lo scopo più o meno palese di finalizzare l’opera amministrativa a fare cassa, ora i cittadini devono pagare due volte?

Per fortuna arrivano le scuse “È accaduto a Milano dove i cittadini hanno ricevuto dei solleciti di pagamento (con tanto di messa in mora) per sanzioni risalenti al 2019. Alcuni milanesi, nonostante avessero già provveduto a saldare il conto, hanno effettuato un nuovo bonifico. Altri, invece, si sono affrettati a segnalare l’anomalia. Il Comune si è scusato con una nota pubblica garantendo comunicazioni di rettifica o annullamento ai destinatari dell’avviso bonario”, riferisce Il Giornale che racconta “Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando le pagine social dei quartieri di Milano sono state letteralmente prese d’assalto dai cittadini che avevano ricevuto il sollecito di pagamento per multe apparentemente insolute. In molti avevano raccontato trattarsi, in realtà, di vecchie sanzioni. E per giunta, già saldate. “

Non ci sono ulteriori commenti da fare, l’episodio è successo nella civilissima Milano, il caos del Comune viene ancora una volta confermato.

–

Anna Ferrari