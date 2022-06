Ballottaggi: “Contro la sinistra delle tasse, dei no e del degrado”, l’appello del centrodestra unito

Andate a votare, con una parola d’ordine: buongoverno. Questo è l’appello che arriva dai leader del centrodestra in un video-collage di tre distinti messaggi di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Una prova di coesione, per quanto non “fisica”, a beneficio dei social e degli smartphone, che arriva nell’ultimo giorno di campagna elettorale per i ballottaggi, un rush finale costellato da alcune incomprensioni nella coalizione, specie su Verona. “Se deciderete di non scegliere, vincerà la sinistra. Quella sinistra a cui ci opponiamo da sempre e che non è mai cambiata. E’ la sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie”. E aggiunge “oggi abbiamo ovunque ottimi candidati preparati, esperti, capaci, operosi che sono la sola speranza di cambiamento nei comuni finora amministrati dalla sinistra. Occorre quindi che andiate a votare e che insistiate anche con i vostri cari, i vostri amici, i vostri conoscenti perché votino e facciano votare i candidati sostenuti dal centrodestra in tutti i comuni al ballottaggio, perché regalino alla vostra città il buongoverno di Forza Italia e del centrodestra”. Giorgia Meloni, dal suo canto, osserva: “non vi voltate dall’altra parte, non datela vinta a chi spera che andiate al mare, senza passare cinque minuti dal seggio elettorale a definire il vostro futuro per i prossimi cinque anni”. E ancora: “Quello che i sindaci di centrodestra vi hanno sempre garantito è buongoverno ovunque, anche dove al primo turno non siamo stati uniti, Fratelli d’Italia sostiene e invita a votare il candidato di centrodestra arrivato al ballottaggio. Perché noi combattiamo sempre e solo la sinistra”. Infine, il leader della Lega Matteo Salvini: “Non importa se fa caldo – dice – ci sono ancora 40 sindaci da scegliere e anche laddove il centrodestra, per problemi locali e’ andato diviso, adesso l’importante e’ unirsi e scegliere donne e uomini che rappresentano il centrodestra, che unito vince da Nord a Sud”. E conclude: “Chi ha votato Lega o centrodestra la settimana scorsa ha una sola scelta: il centrodestra unito per eleggere sindaci che mettano a disposizione dei cittadini le loro competenze”.

di Pietro De Leo (Il Tempo)