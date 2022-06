Via Bolla, Mattinzoli: Pd sempre in campagna elettorale, collabori invece a soluzioni (video)

“Alla consigliera Rozza e a tutta la sinistra dico che è ora di smetterla di essere sempre in campagna elettorale, prima per il comune di Milano e ora per la Regione. Proviamo quindi a prenderci insieme delle responsabilità su quello che non ha funzionato, ma anche su quello che dobbiamo fare”. Così l’assessore regionale alla casa Alessandro Mattinzoli a margine della visita all’ambulatorio delle case Aler nel quartiere Gratosoglio ha risposto alle opposizioni che hanno accusato la giunta regionale di aver agito tardi in via Bolla.

“Se devo trovare su questo tema un difetto alla sinistra, è che ha avuto eccessiva tolleranza nei confronti di quella che loro chiamano ‘libera arte’ e centri sociali. Non è colpa di chi li frequenta, ma di chi dà loro libertà senza mettere nessun paletto che garantisca l’ordine pubblico. Bisogna recuperare una mentalità culturale dove la legalità debba essere garantita perché è uno dei servizi fondamentali che le istituzioni devono garantire – ha aggiunto – Alla sinistra dico che la tolleranza verso l’illegalità non porterà voti, se non scadenti”.

Rimarcando la competenza della Prefettura per quanto riguarda gli sgomberi, Mattinzoli ha affermato “perché in Prefettura gli assessori regionali alla Pubblica Sicurezza e al Sociale non c’erano? Perché il prefetto non li ha convocati? Perché non hanno competenze in merito di ordine pubblico per quanto riguarda gli sgomberi e in merito di assistenza sociale per le fragilità”. “Se cominciano a pensare che gli sgomberi non si fanno perché le fragilità sono per una famiglia rom avere un figlio, allora ci stiamo arrendendo. Bisogna trovare una soluzione per i figli, senza che questa metta le forze dell’ordine nelle condizioni di non poter fare gli sgomberi”, ha concluso.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845