GDF, reddito di cittadinanza: da inizio anno in Lombardia frodi per 82 mln Fontana “preoccupante”

Nei primi cinque mesi dell’anno la Guardia di Finanza della Lombardia ha denunciato 8.850 persone che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto, con una frode ai danni delle casse dello Stato di circa 82 milioni di euro. I dati sono stati resi noti nel report diffuso in occasione della celebrazione del 248° anniversario della fondazione del Corpo che si è tenuta questa mattina alla Caserma Giornate in via Melchiorre Gioia.



“La notizia secondo cui – tra gennaio 2021 e lo scorso maggio – sono state denunciate 8.850 persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza in Lombardia senza averne diritto, con una frode totale alle casse dello Stato da circa 82 milioni di euro è molto grave e preoccupante. E’ la conferma di quanto la Lega, con Matteo Salvini, sostiene da tempo: il sostegno a chi è in difficoltà e non ha un lavoro è necessario, ma va rivisto e proposto in forme differenti”. Lo dichiara il presidente della Regione Attilio Fontana commentando i dati resi noti dalla Guardia di Finanza.