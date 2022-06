GARLIVE®, un concentrato di salute dalle olive del lago di Garda

Il biennio 2020-2021 ha registrato il grande successo della linea Endovir grazie agli sforzi fatti dai ricercatori italiani di EBTNA-Lab. Gli eccezionali risultati ottenuti da Endovir hanno spinto il gruppo MAGI a rilanciare ed ampliare la gamma di prodotti con il lancio del nuovo brand GARLIVE® attraverso la società capogruppo Magi’s Lab. il nuovo marchio GARLIVE® è ritenuto strategico per rafforzare il legame con il territorio del lago del Garda e gli olivi autoctoni, che conferiscono una straordinaria qualità ai prodotti grazie agli straordinari Polifenoli tra cui spicca il prezioso Idrossitirosolo.

Il lago di Garda epicentro della rivoluzione

La specificità locale e la biodiversità diventano, con il brand GARLIVE®, fattori strategici su cui puntare nei prossimi anni. Dalle piante di olivo native del territorio, infatti, viene estratto l’Idrossitirosolo, il polifenolo nobile dell’oliva alla cui base sono nati tutti i prodotti Endovir, emblema di cure naturali e della dieta mediterranea.

Magi’s Lab: l’eccellenza della ricerca scientifica made in Italy

Il laboratorio si sviluppa in circa 800 mq, all’interno del quale lavora uno staff di biologi, biotecnologi e ricercatori, selezionati dalle migliori Università e centri di ricerca italiani, grazie all’attrattiva che MAGI vanta in termini di innovazione e di ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche e rare. Una raccolta di alcuni importanti risultati ottenuti negli oltre 15 anni di attività è consultabile sul sito corporate http://www.magi-group.eu

Sinergie aziendali per un prodotto straordinario

Il progetto GARLIVE® assumerà un ruolo strategico all’interno del gruppo MAGI, avviando una fase di riassetto delle attività fatte sino ad ora dalla società scientifica EBTNA, grazie al cui apporto Endovir è diventato un caso di mercato nel panorama farmaceutico.

Ricerca, sostenibilità, biodiversità e made in Italy saranno gli acceleratori del brand GARLIVE®, nell’ottica di acquisire una fetta sempre più importante di mercato soprattutto attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi. In cantiere c’è un integratore a fini medici speciali studiato appositamente per il Linfedema e Lipedema che promette grandi soddisfazioni per i pazienti. L’obiettivo dichiarato di Magi’s Lab è quello di portare il brand GARLIVE® ad una gamma capace di contenere una ventina di prodotti entro il 2023.