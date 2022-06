Dal 30 giugno a Milano il cinema arriva nei quartieri su 4 ruote

Da giovedì 30 giugno a metà settembre, Anteo – organizza la seconda edizione di Anteo nella città, la rassegna itinerante che porterà il cinema nei quartieri milanesi, sostando ogni settimana in una piazza diversa- Una programmazione di qualità “su quattro ruote” in zone non sempre raggiunte da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo. Un furgone viaggerà per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2k, come quelli che si usano normalmente al cinema. L’esperienza di fruizione sarà ottimale, anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo (gonfiabile con base di 10m). L’audio sarà trasmesso in cuffia per non arrecare disturbo a chi non parteciperà alle proiezioni. Anteo nella città coinvolge tutti i Municipi – ad eccezione del Municipio 1, caratterizzato dalla presenza delle arene estive AriAnteo. Il progetto non vuole sostituirsi a una proposta cinematografica già esistente, ma portare il cinema di qualità anche in alcuni quartieri lontani dal centro cittadino, caratterizzati da un’alta concentrazione di popolazione e dove l’offerta cinematografica è talvolta assente.

Le location saranno, in ordine di programmazione: Anfiteatro Martesana, largo Parco Martiri della Libertà Iracheni vittime del terrorismo (Municipio 2); Casa Jannacci, viale Ortles, 69 (Municipio 5); l’area davanti a Liceo Scientifico Vittorio Veneto e a ITIS Ettore Conti, via Gavirate (Municipio 7); Giardini Oreste del Buono, viale Campania, 12 (Municipio 4); Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6); Piazzale Giulio Cesare, CityLife (Municipio 8); Villa Litta, viale Affori, 21 (Municipio 9); piazza Leonardo Da Vinci (Municipio 3); Cooperativa Labriola, via Enrico Falck, 51 (Municipio 8) e piazza Anita Garibaldi (Municipio 7).

Il palinsesto sarà caratterizzato da titoli di qualità della stagione cinematografica corrente che, di settimana in settimana, viaggeranno nei Municipi aderenti all’iniziativa, incontrando i rispettivi abitanti. Come nella tradizione di Fuoricinema, la programmazione cinematografica sarà accompagnata da una serie di incontri con personaggi del mondo del cinema e della cultura, dando così luogo a ulteriori momenti inclusivi e di condivisione.

Il calendario

– 30 giugno – 06 luglio | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 2

– 07 – 13 luglio | Casa Jannacci | MUNICIPIO 5

– 14 – 20 luglio | davanti a Liceo Scientifico Vittorio Veneto e ITIS Ettore Conti | MUNICIPIO 7

– 21 – 27 luglio| Giardini Oreste del Buono | MUNICIPIO 4

– 28 luglio – 03 agosto | Barrio’s | MUNICIPIO 6

– 04 – 10 agosto | Piazzale Giulio Cesare | MUNICIPIO 8

– 18 – 24 agosto | Villa Litta | MUNICIPIO 9

– 25 – 31 agosto | Piazza Leonardo Da Vinci | MUNICIPIO 3

– 01 – 07 settembre | Cooperativa Labriola | MUNICIPIO 8

– 12 – 18 settembre | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7

In programmazione i migliori titoli internazionali e italiani acclamati da pubblico e critica come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Nostalgia di Mario Martone, Ennio di Giuseppe Tornatore, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, House of Gucci di Ridley Scott, The Batman di Matt Reeves, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e tanti altri. I prezzi saranno popolari: i biglietti avranno un costo di 5 euro (4 euro i ridotti) e saranno acquistabili su www.spaziocinema.info o presso le biglietterie in loco. Per informazioni www.spaziocinema.info, 02 43912769

