Covid,in Lombardia 8.507 nuovi casi per un rapporto del 22,3%. Moratti “No allarmismi ma ci prepariamo a eventuale crescita contagi”

Nella provincia di Milano ieri i nuovi casi sono stati 2.995 di cui 1.225 a Milano città.

A fronte di 38.099 tamponi effettuati, sono 8.507 i nuovi positivi riscontrati ieri in Lombardia, per un rapporto del 22,3%. I ricoverati per covid in terapia intensiva sono 18, i ricoverati non in terapia intensiva sono 689 (+14). Si sono registrati 15 nuovi decessi.

“Non voglio lanciare nessun tipo di allarmismo. È vero che l’RT è salito, ma i numeri delle terapie intensive sono molto bassi, come pure nelle aree mediche. Abbiamo un’incidenza per popolazione nettamente inferiore alla media nazionale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine della visita all’ambulatorio delle case Aler nel quartiere Gratosoglio commentando l’aumento dei casi di covid.

“Raccomando di utilizzare ancora le protezioni individuali nei luoghi affollati e ai fragili di fare la quarta dose. Ci stiamo comunque preparando da tempo per eventuali ipotesi di crescita del contagio nei prossimi mesi”, ha aggiunto Moratti.