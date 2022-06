AGIAMO “Mai visto tanti volontari lavorare insieme. Grazie”

AGIAMO, un comitato attento, presente, attivo e giustamente con soddisfazione rende noto “Mai visto tanti volontari lavorare insieme”

Il programma e la speranza antecedenti al lavoro dei volontari ai Giardini Pubblici Montanelli

“Saranno più di 50 domani i volontari della Sisal che insieme alle associazioni AGIAMO e Milano Altruista, si prenderanno cura dei Giardini Montanelli, nell’ambito del progetto “Giardini per Bene”.

GxB è una iniziativa di AGIAMO, svolta anche con altre associazioni, che si svolge periodicamente ai Giardini Pubblici Montanelli di Milano.

Grazie a un contratto pluriennale con l’Area Verde del Comune, GxB ha come obiettivo, tra l’altro, la cura e la manutenzione delle aiuole e della segnaleticadei Giardini (cartelli orari, cartelli aree giuochi bimbi e aree cani, pannelli di ingresso, ecc.).

Il lavoro delle aiuole, che verrà svolto con Sisal, consiste nel faretornare alla luce le ’’risade’’, gli storici bordi decorativi e funzionali risalenti al ‘700, eliminare le erbacce e pulire.

GxB si articola in tre direzioni parallele. La prima è il lavoro diretto dei soci di AGIAMO; la seconda è la ricerca, la formazione e il coordinamento sul campo dei volontari di enti e aziende pubbliche e private che vogliono partecipare; la terza è la raccolta fondi per remunerare persone bisognose, selezionate insieme a Opera di San Francesco, che svolgano il lavoro per conto e insieme ai soci di AGIAMO.

Sino a oggi GxB ha donato alla collettività oltre 1.800 ore di lavoro per un valore di 20 mila euro.

AGIAMO è una associazione di volontari privati che mette al centro dell’attenzione pubblica la tutela del primo cuore verde meneghino, i giardini Montanelli, giardini storici monumentali con una superficie di oltre 17 ettari, che furono progettati dagli architetti Giuseppe Piermarini (1784), Giuseppe Balzaretti (1862) ed Emilio Alemagna (1881) con lo scopo di creare il primo parco pubblico destinato al riposo e allo svago dei cittadini.

AGIAMO, che è attiva dal luglio 2016, e che nel 2020 ha conseguito l’Ambrogino d’oro, ha come missione la promozione di ogni iniziativa mirata a diffondere i valori del rispetto, della cura e della protezione dei giardini, luogo di infinite bellezze artistiche e naturalistiche.

AGIAMO è una grande opportunità per dare una voce compatta, corposa e concreta ai sentimenti di chi ama Milano e vuole mostrare al mondo una delle sue perle più rare e prestigiose in tutto il suo splendore. AGIAMO dà un grande contributo alla difesa di questi magnifici giardini, vero grande cuore verde al centro della città, da incuria e sciatteria.

Durante il giorno successivo una grande prova di senso civico

“Battuto un altro record! Mai visti così tanti volontari lavorare insieme ai Giardini Montanelli. Sisal, AGIAMO e Milano Altruista, oltre 50 persone all’opera in contemporanea per rendere più bello il più antico giardino pubblico milanese. Un’organizzazione perfetta insieme a una grandissima generosità e un impegno davvero amorevole ed efficace, sono la sintesi di oggi. Grazie di cuore!”

