Villa Reale e Parco di Monza, nel weekend apertura straordinaria e passeggiata con il FAI

La Villa Reale e il Parco di Monza aprono le loro porte in maniera straordinaria per il prossimo weekend a partire già da venerdì 24 con un programma ricchissimo per la concomitanza della festa del patrono della città brianzola: San Giovanni. Il cartellone è fittissimo a partire proprio dalla mattina di venerdì a partire dalle ore 10.30. Lo fa sapere il Consorzio Villa Reale. Per chi volesse già dare un primo contributo a questa apertura straordinaria, da casa potrà votare sul sito del Fai l’amata Villa Mirabellino entrata nell’importante iniziativa ‘Vota i tuoi luoghi del cuore’. Tanti più voti riceverà l’amata Villa , e tanta più possibilità avrà per accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, c’è tempo fino al 15 dicembre 2022. Il Fai sarà ancora protagonista. con il Gruppo Giovani di Monza. Organizzerà, in collaborazione con la Reggia, la ‘passeggiata reale’ domenica 26 giugno dalle ore 9.30 alle 12.30. Sarà possibile ammirare gli alberi monumentali presenti nei Giardini, studiati e censiti da professionisti agronomi, per programmarne la cura con interventi di manutenzione: Iscrizioni: faiprenotazioni.fondoambiente.it. Ma c’è un altro modo per scoprire la magnificenza del Parco: i percorsi guidati, semplici e affascinanti, per gli amanti della natura, dell’architettura e perché no, anche delle leggende. Per chi gradisce anche un pizzico di comodità è possibile prenotare un posto sul trenino elettrico alla scoperta degli angoli più caratteristici e nascosti.

Per chi ama, invece, il movimento è possibile noleggiare biciclette a noleggiobiciartemisia@gmail.com. Agli amanti dell’arte si ricorda la mostra Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, a cura di Paolo Linetti aperta nel Belvedere della Villa Reale a Monza fino al 21 agosto 2022. L’esposizione presenta duecento opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe, rari libri antichi, abiti, armi, spade, un’armatura samurai. All’Orangerie della Villa Reale in esposizione le opere di acquarellisti nazionali e internazionali oltre alle composizioni selezionate al “Monza International Contest” presso la Galleria Civica. Ospite d’eccezione Alvaro Castagnet. E tra le arti spazio anche al cinema sotto le stelle con una programmazione en plein air ricca ed entusiasmante, organizzata da Anteo. A luglio in programma anche le opere di Pasolini a cent’anni dalla nascita del poeta friuliano. Ed infine anche il Picnic ecosostenibile presso i Giardini. Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 con Live Music e Dj Set. Tutte le info sul sito della Reggia www.reggiadimonza.it