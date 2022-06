Nasce la prima fragranza per ambiente dedicata al simbolo di Milano: il Duomo.

Il profumo, nato da un’idea di Euthalia Fragrance – spiegano gli ideatori-vuole celebrare l’icona del capoluogo lombardo, donando ai milanesi e a tutti coloro che amano l’arte e la bellezza un prodotto unico e originale.

Una fragranza solidale, realizzata per sostenere l’impegno della Veneranda Fabbrica del Duomo e dei suoi cantieri di restauro. “Il progetto è il primo frutto del lavoro fra Mediaset Brand Extension e Veneranda Fabbrica del Duomo, finalizzato ad offrire alle aziende l’opportunità di creare iniziative di business a sostegno della Cattedrale, ispirandosi a quell’incredibile patrimonio presente negli archivi”, ha detto Guido Pisterna, direttore Mediaset Brand Extension. “Il progetto è innanzitutto solidale: come tutti i prodotti disponibili al Duomo Shop, infatti, esso contribuirà a sostenere gli importanti lavori che la Veneranda Fabbrica porta avanti con impegno e senso di responsabilità, uscendo da un periodo molto difficile della sua storia, a causa dell’impatto esercitato dalla pandemia sul turismo e sulle realtà culturali”, ha aggiunto Fulvio Pravadelli, direttore Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo,. La fragranza per ambiente dedicata al Duomo è disponibile in diversi formati sia nella versione diffusore a bastoncini che spray nel Duomo Shop, all’interno della Biglietteria 1, ed é acquistabile online dal sito www.duomoshop.com (ANSA).