Di Maio: un vaffa che da contro-sistema diventa pro-sistema

A Conte non sono serviti la pochette, l’inchino accennato ai grandi della terra, il suo pontificare ondivago, la super comunicazione di Casalino, le frasi autoreferenziali “Sarò l’avvocato del popolo” ma vuote, l’acquisto di parlamentari in un mercato sotterraneo, l’invenzione di un linguaggio vellutato sempre rigorosamente dietro a un baldacchino, l’ambizione senza limiti, una convenzione nel fare che diventa doppiezza, per trattenere Gigino Di Maio.

Di Maio, troppo abituato a dire Vaffan..in un partito creato e sviluppato sul concetto appunto del Vaffa..non si è fatto incantare. Ora il trasformismo l’ha trasformato in una sorta di guardia della politica di Draghi, va, visita il mondo come ombra fedele, il vinavil steso sulla poltrona resiste, il “sistema” l’ha conquistato e si sente portatore del Bene per l’Italia. Le contraddizioni, le dichiarazioni di fede in certi principi sono chiuse a chiave in un cassetto, ma forse vale la pena ricordare: “per il M5s, se uno vuole andare in un partito diverso da quello votato dai suoi elettori si dimette e lascia il posto a un altro“, “quando sono in parlamento gli elettori non contano più nulla. Quello che conta è: la poltrona, il megastipendio, il desiderio di potere“, auspica una modifica costituzionale “che dica con molta gentilezza, a chi viene eletto con un partito e non è più d’accordo, che se ne torna a casa sua e poi si fa rieleggere“. Insomma “Chi cambia casacca, tenendosi la poltrona, dimostra di tenere a cuore solo il proprio status, il proprio stipendio e la propria carica“.

Di Maio ha fondato “Insieme per il Futuro” per ora con circa 60 parlamentari( una volta si diceva voltagabbana), in molti al secondo mandato che non potrebbero ricandidarsi nel M5S.

Dove la verità?