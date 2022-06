De Corato: dove sono i 265 agenti Ps promessi da Sala a febbraio?

“Sono arrivati a Milano i 255 agenti a rinforzo delle forze dell’ordine promessi il 7 febbraio scorso dal Ministro Luciana Lamorgese?”. Lo chiede retoricamente l’assessore regionale lombardo alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito all’aumento del contingente delle forze dell’ordine nel capoluogo lombardo. “In quella occasione il Ministro degli interni disse: ‘La linea che ci siamo dati è che gli uomini che arriveranno dovranno vedersi in strada’. Ad oggi molti cittadini che incontro mi chiedono se almeno io li abbia visti”. “Sarebbe interessante – prosegue la nota – sapere quanti uomini delle forze dell’ordine dal 7 febbraio ad oggi sono andati in pensione e quanti sono stati avvicendati. Lo stesso Siulp, sindacato della Polizia di Stato, al nono convegno aveva denunciato la carenza endemica di organico. Oggi il sottosegretario all’Interno, Molteni, plaude l’emendamento in commissione al Senato che prevedrebbe nuove assunzioni di Polizia e Vigili del Fuoco, ma quelle già promesse che fine hanno fatto?”. Secondo l’assessore, “da quell’annuncio a Milano non è cambiato nulla, i milanesi si sentono sempre più insicuri e ogni giorno vengono denunciati rapine, furti ed aggressioni. “Dopo i 6 sgomberi in via Bolla – aggiunge l’assessore – i residenti di quel quartiere speravano fosse l’inizio di una stagione di ripristino della legalità, invece hanno il timore, da me condiviso, che quello sia stato un episodio sporadico in risposta alla rissa avvenuta la settimana precedente. Appartamenti occupati abusivamente, roulotte in tutta la zona e allacciamenti abusivi continuano ad esistere”.

