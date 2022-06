Nuova installazione per garantire maggiore sicurezza stradale sulla S.P. 179 Villa Fornaci – Trezzo sull’Adda

Città Metropolitana di Milano ha appena concluso un nuovo intervento che ha portato all’accensione di un innovativo sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche sulla S.P. 179 Villa Fornaci – Trezzo sull’Adda nel territorio di Trezzano Rosa, all’intersezione tra Via Roma e Via Primo Maggio.Dotato di tecnologia intelligente e a basso impatto ambientale, il sistema, attivo dal 23 giugno, è in grado di individuare ogni passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere e di accertare e documentare le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.

Il programma di sicurezza stradale di Città Metropolitana di Milano è finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza sulla rete di pertinenza attraverso l’installazione di tecnologia di ultima generazione, e in linea con l’obiettivo strategico europeo “2030 zero vittime sulla strada”.

Nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” si è concluso un nuovo intervento che, grazie all’introduzione di dispositivi smart, IoT, collegati alla piattaforma Cloud Titan® di Safety21, in dotazione alla Polizia Locale, consentirà di monitorare, con efficacia, l’incrocio semaforico sulla S.P. 179, agendo in maniera più incisiva sul comportamento del guidatore garantendo una maggiore sicurezza stradale

Le nuove attivazioni sono supportate da una campagna di comunicazione volta a informare e sensibilizzare gli utenti della strada per un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida.

Informazioni sulle attività realizzate nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” sono reperibili sul sito web dedicato che ne approfondisce ogni aspetto e dettaglio: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .