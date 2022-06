MUDEC: il programma “L’anno del Perù”, Mostre e moltissime iniziative per scoprire le millenarie culture andine

Dall’8 ottobre la grande mostra “Macchu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù”, in mostra tremila anni di civiltà dalle origini agli Inca

Un anno ‘d’oro’ sta per essere inaugurato al Mudec, quello che racconterà il Perù ‘archeologico’ delle civiltà millenarie – tra cui la raffinata civiltà moche – che culminarono con il grande Impero Inca e il Perù contemporaneo delle culture andine e quello che insieme alle comunità peruviane milanesi si potrà conoscere attraverso un programma di eventi e attività di approfondimento senza precedenti per Milano. Da giugno fino ai primi mesi del 2023, il pubblico sarà accompagnato in un caleidoscopico viaggio culturale che occuperà tutti gli spazi del Museo, con molti appuntamenti e diversi format di contenuto: dalle conferenze e le lecture serali con aperitivo ai workshop e laboratori, dalle tavole rotonde alle visite guidate, dalle performance artistiche ai convegni.

Si parte giovedì 23 giugno alle ore 18.30 con il primo incontro per esplorare il Perù e le civiltà che l’hanno abitato: “Chan Chan: la città sacra”. Francesca Colosi, Direttrice della Missione Italiana in Perù e ricercatrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) condurrà il pubblico nell’esplorazione della più grande città al mondo costruita con mattoni crudi, l’antica capitale del gran regno dei Chimor (IX-XV d.C.), gioiello fragile e unico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dal 1986. Il 24 settembre sarà la volta del workshop di danza peruviana, conosciuta come “L’Huayno”, in compagnia del giovane artista italo-peruviano Davide Avila. Definito dalla stampa latino-americana di Milano “la nuova scoperta”, è stato premiato come “Riconoscimento all’orgoglio peruviano” ed “Ambasciatore culturale” dal Municipio 4 del Comune. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero, fino a esaurimento posti o su prenotazione; è consigliabile seguire il calendario di “L’anno del Perù” sul sito del Mudec www.mudec.it, per rimanere aggiornati in tempo reale sugli appuntamenti in palinsesto.

LA MOSTRA “MACCHU PICCHU E GLI IMPERI D’ORO DEL PERÙ” Si inaugura sabato 8 ottobre “Macchu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù. In mostra 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca”. Il percorso in mostra, a cura di Ulla Holmquist (direttrice del Museo LARCO di Lima) e Carole Fraresso, rimarrà aperto al pubblico fino al 19 febbraio 2023, attraversando la storia artistica e la biodiversità andina in tutta la sua ampia dimensione geografica e profondità cronologica, per culminare con un viaggio nella città inca di Machu Picchu. L’esposizione presenta una selezione di 200 splendidi manufatti: opere in terracotta dalla grande espressività e perfezione tecnica, ori, argenti e tessuti. Una parte del percorso è dedicata all’avventuroso viaggio al fianco del mitico eroe culturale Ai Apaec, attraverso il quale il pubblico scopre i misteri della cosmologia andina.

LA MOSTRA-FOCUS ANTROPOLOGICA “UNO SGUARDO INTIMO”

La comunità italo-peruviana di Milano racconta se stessa attraverso le immagini di Candy Carmona Vera. Sempre dall’8 ottobre al 19 febbraio, una mostra fotografica esposta nelle vetrine del grande atrio lobato del Mudec racconta la comunità andina di Milano attraverso i lavori della fotografa italo peruviana Candy Carmona Vera. La vita delle persone, le famiglie, le tradizioni prendono vita in un montaggio dinamico di immagini che ci restituiscono uno spaccato della città multiculturale, tra prospettive intime e grandi affreschi corali.

IL CONVEGNO SUI TESSILI PRECOLOMBIANI E AMERINDIANI

È l’appuntamento accademico-scientifico più importante per gli studiosi di culture andine, che si tiene con cadenza triennale. Il Mudec è stato eletto sede per il 2022 da un prestigioso board di studiosi. Il convegno si svolgerà in quattro giornate di lavori, dal 19 al 22 ottobre. Le Giornate Internazionali sui tessili Precolombiani e Amerindiani (9a edizione) vedranno la partecipazione di oltre 50 esperti provenienti da musei e università internazionali, che si ritroveranno in diretta streaming e in presenza presso l’Auditorium del Mudec per discutere e dibattere su cinque filoni principali: nuovi ritrovamenti archeologici, tecniche e tinture, conservazione, collezioni museali, il tessuto etnografico nelle Americhe. Alla discussione accademica verranno affiancate presentazioni di libri e di documentari, un laboratorio di tessitura andina avanzato e due conferenze magistrali: una dell’archeologa peruviana Arabel Fernandez sui tessuti dei Moche, e un’altra della etnografa messicana Claudia Rocha sull’attualissimo tema della protezione della memoria e del patrimonio tessile in Messico.

GLI EVENTI SPECIALI

A corredo del palinsesto saranno organizzati anche eventi speciali, rivolti a tutti, come il Concerto del Coro Hispano-americano di Milano, lo spettacolo di marionette “Il Perù attraverso i fili”, a cura della compagnia Carlo Colla & Figli, la Pisco Night: Aperitivo con la bevanda emblematica del Perù, accompagnato da visita alla mostra “Gli ori del Perù”, così come anche i Brunch peruviani anch’essi con visita in mostra, organizzati tutti i sabati e le domeniche durante il periodo di apertura della mostra.

IL PROGETTO GRAFICO

Una call to action dedicata agli studenti di una scuola di design milanese che si cimenteranno in un progetto incentrato sulla rielaborazione degli antichi pattern peruviani da cui creare nuovi codici, in una connessione continua tra passato e presente. Il project work verrà lanciato nei primi giorni d’ottobre, periodo coincidente con l’inizio delle lezioni, e avrà una durata di 2 settimane. I progetti grafici più interessanti si trasformeranno dunque in opera d’arte, in oggetto, in elemento di comunicazione.

I PODCAST DEL MUDEC

Infine, un progetto di podcast che andrà ad arricchire l’offerta del canale di podcast del Mudec, aperto durante la pandemia nel 2021: storie sulle divinità e le civiltà andine verranno riadattati, dando vita ad una serie composta da cinque podcast per bambini, disponibili su tutte le piattaforme di podcasting attraverso il canale Mudec Podcast.