Il Teatro Cinema Il Martinitt – Ruggero de I Timidi, Stefano Rapone, Justin Adams e Mauro Durante e il cinema: la settimana all’ARENA MILANO EST.

cuore della settimana sul grande palco estivo del Teatro Martinitt è come sempre all’insegna della grande comicità e della musica. Ecco il programma.

Martedì 21 giugno

Comic Show – Ruggero de I Timidi SOLE CUORE HANGOVER

Sole Cuore Hangover è il titolo del tour estivo di Ruggero de I Timidi. Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico le nuove canzoni e intonare tutti assieme le celebri hit, che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia. Sul palco, assieme a Ruggero, l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia, che dopo la terza birra col limone si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente. Contiene tracce di ukulele e reggaeton.

Mercoledì 22 giugno

Stand-up comedy –Stefano Rapone LIVE

Stefano Rapone, comico simpatico, torna con il suo spettacolo! Ci saranno mille colpi di scena, storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente, mai sentite prima, a volte neanche dall’autore stesso, anche perché sta ancora scrivendo lo spettacolo mentre viene pubblicata questa sinossi. L’unica cosa che può assicurarvi è che ci sarà almeno una battuta sul vaccino.

Giovedì 23 giugno

Concert – Justin Adams e Mauro Durante in collaborazione con Ahymé Festival

Mauro Durante, percussionista e violinista leader del Canzoniere Grecanico Salentino, incontra la chitarra di Justin Adams, chitarrista al fianco di Robert Plant, produttore di alcuni degli artisti più originali della nuova musica africana. Un viaggio affascinante nel Sud del mondo, tra classici della tradizione italiana e blues africano. Introduce lo scrittore camerunese Emmanuel Edson.

. Justin Adams, chitarra e voce

. Mauro Durante, violino, tamburello e voce

Premio come Migliore Album World Music Fusion 2022 dalla rivista Songlines.

Il cinema

Lunedì 20 giugno in lingua originale

Finale a sorpresa – di Mariano Cohn e Gaston Duprat

Del 2021, con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez e Manolo Solo. Genere: commedia.

Venerdì 24 giugno anteprime

E’ stata la mano di Dio – di Paolo Sorrentino

Del 2021, con Filippo Scotti e Toni Servillo. Genere: drammatico, biografico.

Sabato 25 giugno blockbuster

West Side Story – di Steven Spielberg

Del 2021, con Ansel Elgort e Rachel Zegler. Genere: musical, drammatico.

Domenica 26 giugno commedie

The Batman – di Matt Reeves

Del 2022, con Robert Pattinson e Zoë Kravitz. Genere: fantasy, noir, azione.

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt (430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.