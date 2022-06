Esplode camper nel Milanese, una donna muore carbonizzata

Una donna è morta carbonizzata in un camper esploso in una zona industriale di Rozzano, comune al confine con Milano. E’ stata una volante della polizia ad accorgersi di una colonna di fumo che arrivava da via Boccaccio all’altezza di via Grandi a Rozzano. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto un camper in fiamme e all’esterno un uomo avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti per aiutarlo e l’uomo, di 81 anni, ha detto loro che mentre la moglie, di 77 anni, dormiva e lui stava cucinando si è verificata l’esplosione che lo ha spinto all’esterno. Ed è più o meno mentre raccontava quello che è avvenuta una seconda esplosione. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia, inclusa la scientifica per tutti gli accertamenti. (ANSA)

