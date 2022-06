Ci sono ventilatori a soffitto, design e funzionalità green contro il caldo in casa

Temperature bollenti e notti insonni: l’estate è esplosa e il caldo in casa diventa insopportabile: in nostro soccorso per fortuna c’è il ventilatore a soffitto, ideale per rinfrescare l’aria e regalare sonni tranquilli. Ovviamente, i ventilatori non sono tutti uguali e, se oltre a godere di una piacevole frescura, non vogliamo rinunciare al design, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Nel tempo, anche questi preziosi elettrodomestici hanno subito un’evoluzione, per cui oggi sono muniti di telecomando, che solitamente consente differenti velocità, con cui li si può azionare a distanza, magari stando comodamente seduti sul divano o sdraiati nel letto, e il movimento delle pale può essere abbinato all’uso del condizionatore, permettendo così di consumare meno energia, quantomai preziosa in questo periodo, grazie ad una più omogenea distribuzione dell’aria fresca. Se optiamo per un tocco moderno, potremo prendere in considerazione le tantissime proposte dal design lineare: possiamo puntare su ventilatori a soffitto bianchi dall’eleganza evergreen, oppure su quelli in legno con forme avveniristiche e inusuali, oppure ancora con struttura in metallo super essenziali.Al contrario, se l’obiettivo è quello di ricreare in casa un ambiente che richiama i tropici o le atmosfere esotiche, sì a modelli dal sapore più tradizionale, con pale di legno che ricordano le foglie delle palme, o – perché no? – anche con inserti in rattan. Oltre a camere da letto, salotti e zone studio, i ventilatori a soffitto sono autentici passepartout, ideali anche nelle zone outdoor dell’abitazione: sì dunque agli alleati anti caldo sul terrazzo o nel patio, dove il movimento discreto e silenzioso delle pale sarà sufficiente per rendere più vivibili anche questi angoli di casa dedicati allo svago e al relax

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845