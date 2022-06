Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: da oggi 19 giugno nuovo intervento per una maggiore sicurezza stradale sulla S.P.15 bis “Paullese”

A partire da oggi – 19 giugno 2022 – sulla S.P. 15 bis “Paullese”, è attivo un innovativo sistema in grado di rilevare le infrazioni per il superamento dei limiti di velocità in modalità media o istantanea.

Il sistema è posizionato lungo la Circonvallazione Idroscalo in direzione Pioltello, nel tratto compreso tra Novegro e Tregarezzo. Il limite di velocità è di 70 km/h.

Proseguono dunque gli interventi di Città Metropolitana di Milano per garantire maggiore sicurezza stradale nell’ambito del ‘Progetto Sicurezza Milano Metropolitana’, il programma di azioni finalizzato all’incremento della sicurezza sulla rete stradale di propria pertinenza.

Il mancato rispetto dei limiti di velocità rimane una delle cause di maggiore incidentalità stradale e per questo motivo il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana persegue l’obiettivo strategico europeo 2030 per l’azzeramento del numero di vittime da incidenti stradali: “2030 Zero vittime sulle strade”.

La rilevazione della velocità media introduce un approccio diverso al controllo del superamento dei limiti di velocità con positive ricadute, nel lungo periodo, sulla condotta degli automobilisti, come già accaduto con successo su altri tratti stradali di pertinenza di Città Metropolitana di Milano.

Inoltre, il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana intende trovare soluzioni che siano in grado di creare nella cittadinanza una cultura di maggior rispetto delle regole e dei limiti, e agendo in maniera più incisiva sul comportamento del guidatore.

Poter intervenire sul controllo del superamento dei limiti della velocità incide anche sulla riduzione dei consumi e dunque contribuisce anche a favore di un minor inquinamento, il tutto a vantaggio di una mobilità più sicura e sostenibile per tutti gli utenti della strada e per l’ambiente.

Come tutti i dispositivi IoT parte del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, anche il nuovo apparato installato è gestito attraverso l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AgiD (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Una campagna di comunicazione online segue tutti gli interventi del Progetto, volta a informare i cittadini e renderli sempre più consapevoli delle finalità e della rilevanza del progetto.

Per rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione del progetto visitate il sito: https://progettosicurezzamilanometropolitana.it/