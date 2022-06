La scaletta di Marco Mengoni questa sera a San Siro

Dopo il grande successo della tappa zero a Codroipo (Udine), il 14 giugno scorso, Marco Mengoni sarà a Milano, nello Stadio San Siro, domenica 19 giugno, per la prima data ufficiale del suo tour #MarcoNegliStadi. “Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su di un mio palco… ora ne mancano tre per San Siro e non vedo l’ora” ha scritto il cantante sul suo profilo ufficiale Instagram da 1,6 milioni di follower.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI MARCO MENGONI A MILANO

Il cantautore porterà sul palco di Milano i suoi brani più famosi e il suo ultimo album, Madre Terra, che contiene anche il singolo No stress. Tra le canzoni più amate di sempre ci saranno anche le romantiche Guerriero e L’essenziale, ma anche le ballabilissime Io ti aspetto e Ma stasera.

L’apertura delle porte dello Stadio San Siro è prevista per le 16:30, mentre il concerto avrà inizio alle 20:45. I ticket ancora disponibili su TicketOne riguardano il 4 Settore Numerato (48,30 €) e il 5 Settore Numerato (37,95 €). Per l’evento è possibile cercare i biglietti anche su fanSale, il mercato secondario di rivendita dei biglietti.

Scopriamo insieme la scaletta, che non dovrebbe variare rispetto alla tappa zero di Codroipo (Udine):

Cambia un uomo Essere umani No stress Voglio Muhammad Ali Solo due satelliti Psycho Killer Credimi ancora Mi fiderò Luce Proteggiti da me Il meno possibile Parole in circolo L’essenziale Non passerai Onde Sai che Hola (I Say) Ti ho voluto bene veramente Duemila volte Venere e Marte Come neve In un giorno qualunque Guerriero Ma stasera Pronto a correre Io ti aspetto Buona vita