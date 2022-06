Il 21 Giugno giornata mondiale del selfie

Selfie: cos’è e come è nata la moda che impazza sui social e come sono stati scelti i soggetti da fotografare….

Il Selfie è iniziato ad essere in voga solo a partire dal 2010 con la nascita dell’iPhone, il primo cellulare ad avere una fotocamera anteriore. Nel 2013 l’Oxford English Dictionary ha eletto “selfie” parola dell’anno. Da allora si decise di eleggere il 21 giugno come Giornata Mondiale del Selfie!

In questi anni, con il diffondersi mondiale degli utenti dei social network come Facebook, Twitter, Instagram e altri, stiamo assistendo ad una vera e propria invasione di selfie.

Tutti si fanno i selfie o gli usie (autoscatti di gruppo): dalle persone comuni ai politici e ai grandi capi di Stato come ad esempio Barack Obama; non parliamo degli sportivi (famoso è stato l’autoscatto di gruppo di Usain Bolt nel pubblico dopo la vittoria della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi) e delle star dello spettacolo, della televisione, del cinema. E perfino Papa Francesco è stato immortalato in un selfie.

Ogni giorno sono migliaia e migliaia i selfie e gli usie che vengono pubblicati sui social network.

Dal passato è cambiato soltanto il soggetto con cui farsi fotografare….

Infatti, negli anni 80, tanti leoncini, venivano usati dai fotografi per scattare immagini con i bagnanti nelle spiagge. Si trattava di cuccioli di leone che avevano poche settimane di vita che durante la stagione turistica, venivano fotografati in braccio ai bambini.” Fino all’inizio degli Anni 90, la legge italiana consentiva ancora di usare gli animali, anche esotici, come soggetti fotografici : alcuni fotografi (cosiddetti «di spiaggia») tenevano con sé i cuccioli e proponevano ai clienti di farsi ritrarre con loro: nel 2022 sono i clienti che scelgono il soggetto con il quale farsi fotografare……

Post di Silvana Segalla