Saltata la luce in varie zone di Milano. Unareti spiega l’aumento dei consumi energetici e ne propone un uso consapevole

Da giorni temperature costantemente sopra i 30 gradi a Milano e il conseguente aumento dell’uso dei condizionatori stanno provocando non pochi problemi in numerose zone del capoluogo lombardo e giovedì nel tardo pomeriggio per circa mezz’ora è saltata la luce proprio in pieno centro, con problemi per tutti i grandi negozi di corso Vittorio Emanuele e, appunto, per i turisti in coda per salire in Duomo. Non cambierà la situazione nel weekend dato che sono previste giornate di sole con temperature anche sopra i 35 gradi a Milano e in tutta la Lombardia, con i condizionatori quindi sempre accesi e prevedibili altri disagi per blackout.

Unareti ha registrato a Milano un ulteriore aumento dei consumi di energia elettrica. Il consumo registrato ieri è stato di 25GWh (+10% rispetto al giorno precedente e +25% rispetto alla scorsa settimana).

Giovedì si sono verificate alcune interruzioni del servizio, che hanno interessato anche la zona centrale della città, risolte nella grande maggioranza dei casi in “pochi minuti grazie al sistema di telecontrollo e all’attività dei tecnici sul territorio per i casi più complessi”: lo fa sapere Unareti.

Unareti, in attuale stato di allerta, ha potenziato il numero delle squadre di pronto intervento per far fronte ad eventuali guasti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica della città. Per fronteggiare il periodo estivo, Unareti – viene ricordato – ha anche investito per migliorare l’organizzazione del pronto intervento: sono aumentati i laboratori mobili, necessari per le attività di ricerca del guasto, e le squadre di scavo, essenziali laddove si verifichino problemi complessi che isolano le utenze. È stato inoltre raffinato il processo di gestione e prioritizzazione delle segnalazioni, nonché il sistema delle manovre effettuate sulla rete elettrica dalla sala controllo per rendere più rapide ed efficaci le rialimentazioni delle utenze distaccate.

La società ricorda che sul sito unareti.it sono a disposizione dei cittadini sia una chatbot sia un motore di ricerca, attraverso cui è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla propria utenza. È inoltre possibile ricevere aggiornamenti sullo stato della rete anche inviando un messaggio – specificando il POD o il proprio indirizzo di fornitura – via SMS o WhatsApp al numero 339.9958463 o all’account telegram @unareti_bot.

Unareti inoltre ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’energia, suggerendo piccoli accorgimenti per ridurre i consumi. Per non sprecare energia gli impianti di condizionamento, il cui utilizzo ideale è con porte e finestre chiuse e il sistema di deumidificazione attivato, non andrebbero impostati ad una temperatura inferiore a 27°. Gli elettrodomestici più energivori come lavatrici e lavastoviglie andrebbero avviati durante le ore notturne quando è minore la richiesta di potenza elettrica, scegliendo programmi a basse temperature e basso consumo. È inoltre sempre utile avere comportamenti sostenibili che consentono di limitare anche i piccoli sprechi, come lo spegnimento, senza mantenere in stand-by, delle apparecchiature non in uso.