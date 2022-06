Milano Cortina 2026: un’esperienza immersiva a bordo della Metropolitana Lilla della città Meneghina

L’inverno torna a Milano: i colori, gli atleti e la fan experience della Road to the Games, saranno protagonisti sulla M5 Un viaggio pieno di emozioni attraverso le immagini dei territori protagonisti della Road to the Games 2026, accompagnati dagli atleti Olimpici e Paralimpici: è la coinvolgente esperienza che vivranno i passeggeri della metropolitana lilla fino alla fine di luglio. Un’atmosfera invernale immersiva, resa possibile dall’allestimento a 360 gradi dei vagoni che consentirà di scoprire i luoghi che ospiteranno le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: dal Duomo fino dalle montagne di Cortina d’Ampezzo, passando per le terre alte della Valtellina, della Val Di Fiemme e di Anterselva. Un’area di 22mila chilometri quadrati che per la prima volta nella storia darà vita a un progetto unico: la forza dei Giochi italiani è proprio nei suoi territori, grande teatro dell’evento. Accanto agli incantevoli paesaggi trovano posto le immagini di forza, coraggio e determinazione delle atlete e degli atleti Olimpici e Paralimpici. Davide Bendotti, Christoph Depaoli, Renè De Silvestro, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Francesca Lollobrigida, Jacopo Luchini, Michela Moioli, Federico Pellegrino e Cristian Toninelli accompagneranno i viaggiatori verso i Giochi del 2026. Una volta a bordo, sarà possibile proseguire il viaggio verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali scansionando un QR Code e iscrivendosi al Fan Team, per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Milano Cortina 2026 ed essere parte attiva del progetto dei Giochi: un percorso che continua ogni giorno attraverso il coinvolgimento della gente che vive il territorio. Nella stagione più calda una brezza di inverno imbianca i vagoni della metro lilla: la prossima fermata è Milano Cortina 2026.

