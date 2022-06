Via Mosso. Bertolotti (FdI): Assessori che vogliono disincentivare l’uso dell’auto, ma arrivano con quelle di servizio e le lasciano in divieto di sosta

“Questa mattina (ieri ndr), insieme ad altri rappresentanti istituzionali di Comune e Municipio, fra i quali la vice- sindaco Scavuzzo, ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di rifacimento dei giardinetti di via Mosso “ , lo scrive in una nota Edoardo Bertolotti, Consigliere Municipale di Fratelli d’Italia nel Municipio 2. “Lavori – aggiunge Bertolotti – la cui prosecuzione prevede la riqualificazione di parte di via Padova, dalla quale saranno eliminati i parcheggi per fare spazio a una pista ciclabile. Una decisione presa dopo settimane di discussione in aula dalla quale è scaturita una delibera in cui è precisata l’intenzione della sinistra di ‘disincentivare i cittadini ad usare l’auto’”.

“Purtroppo – attacca Bertolotti – i membri della giunta, predicano bene, ma razzolano male e, oggi, mentre molti cittadini, nonostante il caldo, hanno raggiunto in bicicletta o con i mezzi pubblici il luogo dell’incontro, alcuni di loro (o forse tutti?) si sono presentati con le auto di servizio parcheggiandole malamente in divieto di sosta sui marciapiedi o proprio dove è prevista la realizzazione della futura ciclabile. Ad aggravare la situazione vi è stata inoltre l’esposizione su alcuni parabrezza di permessi di ‘Sosta ovunque’ oramai scaduti da tempo, il cui rinnovo evidentemente per chi sta nel palazzo non è questione così pressante come il pagamento della sosta per un semplice cittadino ”.

“Al netto dello sgradevole atteggiamento da Marchese del Grillo assunto da alcuni amministratori della nostra città – continua Bertolotti – che posso solo mettere all’indice sperando che i cittadini capiscano in che cattive mani hanno messo Milano, sul piano formale – conclude Bertolotti – provvederò a segnalare le targhe delle auto in divieto di sosta e i numeri dei permessi scaduti alla Polizia Locale perché possa attivare tutte le procedure del caso”.



Edoardo Bertolotti

Consigliere di Municipio 2

Fratelli d’Italia Milano