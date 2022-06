Salinari (FI): “Reintroduzione del servizio di vigilanza nei Parchi del Municipio 7”

“Il Comune di Milano da oltre un anno ha cancellato il servizio di presidio fisso della polizia locale nei quartieri più a rischio e ha tagliato drasticamente il servizio di presidio dei parchi e delle principali aree verdi.” così in una nota Antonio Salinari (Forza Italia), capogruppo nel Municipio 7, già Assessore del Municipio 7.

“Nel nostro territorio sono tornati i ritrovi irregolari e le feste abusive nei nostri parchi” – dichiara Salinari – “musica assordante e grigliate con litri di birra fino a notte tarda per questo in Municipio” – continua Salinari – “abbiamo presentato e votato una mozione che chiede il ripristino immediato del servizio di vigilanza per contrastare i ritrovi abusivi al Parco delle Cave, parco di Trenno e parco di Via Noale” – conclude Salinari – “I cittadini hanno bisogno di risposte serie e concrete”.