Onorificenze merito Repubblica, riconoscimento anche a 3 conducenti ATM

Hanno ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, dal prefetto Renato Saccone, anche tre conducenti di Atm: Giusi Cecoro, Elena Lenti e Marco Purin. Il titolo è stato conferito dal prefetto “per il grande e costante impegno prestato a servizio della città anche nei momenti più difficili: il lockdown e tutta l’emergenza sanitaria”. I tre dipendenti – riferisce l’azienda – si sono sempre distinti in Atm per la loro dedizione al lavoro, per il forte spirito di collaborazione con tutti i colleghi e per la loro grande attenzione verso la cittadinanza. Nel 2020 hanno garantito sempre la loro presenza rendendosi disponibili anche a prestazioni straordinarie per affrontare la complessità di questi ultimi due anni. Un importante encomio di cui Atm è orgogliosa – sottolinea l’azienda – e per cui ringrazia i tre Cavalieri e tutte le 10.000 persone che vengono rappresentate e che ogni giorno con grande professionalità lavorano per garantire un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico. Nel dettaglio,i tre dipendenti insigniti dell’onorificenza sono: Giusi Cecoro, 35 anni, lavora in Atm dal 2019, conducente bus della linea 54. Elena Lenti, 56 anni, lavora in Atm dal 1987, prima macchinista donna in Italia della linea M2, Marco Purin, 45 anni, lavora in Atm dal 2000, tranviere delle linee 4, 7, 9 e 31. (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845