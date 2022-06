Mobilità, Taxiblu: monopattini, essenziale e importante maggior rigore per rispetto regole strada

“Nelle prossime settimane entreranno in vigore nuove regole per quanto riguarda in particolare i monopattini elettrici che dovranno dotarsi di frecce e stop, anche se poi alla fine quelli già in circolazione avranno altri 2 anni per adeguarsi. Bene tutto quello che possa portar più sicurezza a chi usa e circola con quei mezzi ma ad oggi probabilmente sarebbe prioritario fare rispettare il divieto di circolazione in 2 o più persone sui monopattini e soprattutto forse sarebbe opportuno un corso di scuola guida con un’infarinatura almeno dei fondamenti del Codice della Strada, anche solo per chi usa una bicicletta. Al pari di auto e moto anche i controlli sui mezzi così detti di mobilità dolce auspichiamo siano sempre maggiori. Non perché qualcuno sia contrario al loro uso, ma perché dato il grande impatto che hanno in una città come Milano, prioritaria deve essere la sicurezza di chi li utilizza ma anche quella di tutti gli altri che li incrociano sul loro percorso, su strade e talvolta marciapiedi cittadini”. Lo dichiara Emilio Boccalini vice presidente di Taxiblu 02.4040.

