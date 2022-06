Una storia di amore, di amicizia e altruismo: Francesco e Andrea

(foto Andrea Cherchi)

Chissà quante volte li avete visti in metro o in giro per la città. Francesco e il suo pappagallo Andrea sono entrambi simpaticissimi e attirano simpatia e attenzione di tutti. Dietro, tuttavia c’è una storia bellissima che nessuno immagina. Una storia di amore e di amicizia.

Francesco era uno 007 ed era molto amico di un altro agente dei servizi Pietro Antonio Colazzo. Prima di partire in missione, Pietro Antonio affidò a Francesco il suo pappagallo. Gli disse: “E’ solo per pochi giorni, non posso portarlo con me!” Era il 2010.

Pietro Antonio Colazzo non tornò mai più da Kabul. Morì là, vittima di un attentato.

Francesco decise di prendersi cura di Andrea.

Francesco è su una carrozzina poiché è rimasto vittima di un attentato in missione.

A bordo della sua carrozzina va ovunque e Andrea lo segue ovunque!

GRAZIE FRANCESCO PER IL TUO ESEMPIO E LA TUA UMANITA’

A bordo della sua carrozzina va ovunque e Andrea lo segue ovunque!

GRAZIE FRANCESCO PER IL TUO ESEMPIO E LA TUA UMANITA’

–

–

–

Andrea Cherchi Semplicemente Milano