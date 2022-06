Referendum giustizia, Alessandro Sallusti: “Ecco perché serve un voto politico.”

Per Libero Tv il direttore responsabile di Libero Alessandro Sallusti analizza con Paola Natali la situazione della giustizia italiana in vista del Referendum del 12 giugno. “La giustizia è diventata uno strumento politico che ha inquinato la democrazia negli ultimi vent’anni”, dice Sallusti, “Gli italiani non sanno che tra pochi giorni si voterà per cinque quesiti: non lo sanno perché nessuno glielo dice. C’è una censura contro questo referendum perché il sistema spera che non si raggiunga il quorum: sarebbe un segnale molto forte per cambiare la giustizia, e sarebbe una sconfitta della magistratura associata. I quesiti sono molto tecnici e mi sento di dare questo consiglio: il problema non è tanto il merito dei quesiti ma un segnale politico che faccia capire che questo tipo di giustizia sia un intralcio alla nostra democrazia”.

Sallusti allerta anche sul modo di informarsi: “Siamo bombardati da un’informazione che è propaganda, è successo con i vaccini, con il Covid, con l’Ucraina. Lo stesso sta succedendo con la giustizia: ci vogliono far credere che riformarla sia un limite all’autonomia dei magistrati. Non è vero, gli italiani tornino a informarsi con fonti ufficiali, con le ricerche dei Centri studi, abbandonino internet, che è un mondo pieno di truffe”.