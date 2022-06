Galleria Deodato Arte Milano: il Design Pop di Romero Britto per Riva Aquarama

Bellini Nautica, cantiere italiano leader nel restauro di barche Riva d’epoca e nella vendita di Yacht nuovi e usati, collabora con la Galleria Deodato Arte e un artista come Romero Britto, celebre per il suo stile Pop. Britto incontra così il fascino senza tempo di Riva Aquarama, simbolo per eccellenza dell’eleganza italiana e icona di design senza eguali. Il progetto artistico verrà presentato presso Bellini Nautica sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, attraverso una mostra dedicata che coinvolgerà la Galleria Deodato Arte con una selezione di opere dello stesso Romero Britto, tratte dalla mostra “ROMERO BRITTO: Pop Art Empire”.

Chi è Romero Britto

Nato in Brasile e cresciuto a Miami, Romero Britto è il fondatore dell‘Happy Art Movement e innovatore della POP-CULTURA, creando un linguaggio visivo di amore, speranza e felicità tutto suo, che ispira milioni di persone in tutto il mondo. Britto ha unito il suo stile giocoso e multicolore ad alcuni dei più prestigiosi brand di tutto il mondo, come Dolce & Gabbana, Vodka Absolute e Disney, per la realizzazione di diversi prodotti personalizzati. Nelle sue opere è evidente il richiamo ad artisti come Andy Warhol e Keith Haring e al Cubismo di Pablo Picasso, il tutto unito all’anima solare e allegra del Brasile, dai colori vivaci che invitano a una visione ottimistica del mondo comunicata con semplicità e un design diretto e comprensibile a tutti.

Il legame di Bellini Nautica con il mondo dell’arte

Il progetto sottolinea il forte legame di Bellini Nautica con il mondo dell’arte. Ogni anno, infatti, il cantiere storico di Clusane presenta collaborazioni importanti con nomi noti del panorama artistico internazionale, dando vita a delle vere e proprie opere d’arte. Non solo restauro e cura delle leggendarie imbarcazioni in legno quindi, ma anche pura creazione, portando all’interno dell’universo Riva nuovi significati e concetti estetici attuali. “Quando ci si incontra e si riescono a creare collaborazioni con questa naturalezza e semplicità spesso si parla di “affinità elettive”. – Afferma Battista Bellini, amministratore delegato di Bellina Nautica. – A noi piace definirle ‘affinità selettive’, perché catturano e poi estrapolano il prodotto espressivo della pittura e del design da un lato, della passione e della tradizione dall’altro, per rimescolarle in nuova e unica espressione d’arte.”

https://britto.bellininautica.it/