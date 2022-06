L’11 giugno con carta contactless si viaggia gratis sulla metro a Milano

In occasione del Salone del Mobile di Milano, Visa ha annunciato un’interessante opportunità per tutti coloro che dispongono di una sua carta contactless. L’11 giugno 2022, la società offrirà un’intera giornata di viaggio su tutta la rete metropolitana di Milano, oltre che sulle linee 56, 70 e 73, a tutti coloro che utilizzeranno una carta di pagamento contactless, smartphone o smartwatch (abilitati al pagamento contactless Visa).

Approfittare di questa possibilità è molto semplice. Visa racconta che per viaggiare gratuitamente l’11 giugno, basterà seguire pochi e semplici passaggi:

avvicinare al tornello abilitato (o al validatore sull’autobus) e fare tap con la propria carta contactless Visa, oppure con lo smartphone/smartwatch

aspettare pochi istanti per la conferma sonora e poi iniziare il viaggio

Per uscire dalla metropolitana sarà poi sufficiente riavvicinare al tornello abilitato la stessa carta di pagamento contactless, smartphone o smartwatch utilizzati in precedenza. Ovviamente, si tratta di un’iniziativa pubblicitaria per promuovere le carta contactless. Tuttavia, è sicuramente interessante visto che permetterà alle persone di potersi muovere in metro all’interno della città di Milano senza alcun costo per un giorno, magari per scoprire tutte le novità offerte dal Salone del Mobile. Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa in Italia.