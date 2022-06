Cagnolati (FI) : Lavori e viabilità Piazzale Gobetti – Sembra un quadro di ESCHER !!!

Il Consigliere Cagnolati (FI) scrive ancora una volta a Palazzo Marino e al Municipio 3:

“…Approfitto per chiedervi se avete avuto modo di fare un giro in piazza Gobetti, recentemente oggetto di lavori di “riqualificazione” in corso di realizzazione.

Ebbene dopo aver eliminato ulteriori posti auto in Via Salieri ed all’interno della piazza, creando isole in cemento e sporgenze tali da ridurre la carreggiata stradale e contribuendo ad ingolfare la circolazione stradale, già ad oggi problematica, sono state effettuate scelte di progettazione ed esecuzione lavori che gridano vendetta e per cui un cittadino si chiede con che criterio vengano spesi i soldi pubblici.

Gran parte delle discese degli attraversamenti pedonali, rifatte completamente, sono per la quasi totalità non allineate e con angoli acuti che non hanno alcun senso, anzi pericolosi per la circolazione di moto, auto, biciclette, sembrerebbero un quadro di Escher…

Non si capisce poi come si sia potuto pensare di collocare a metà del marciapiede ed esattamente di fianco al percorso per persone non vedenti un palo a cui una persona geniale ha immediatamente legato una bici, alcuni attraversamenti, incroci, sembrano realizzati in un gioco di prospettive, sembra veramente di essere all’interno di un quadro dell’assurdo, con la consapevolezza però che i fondi utilizzati per realizzare quest’opera sono reali e pagati dai cittadini milanesi…

Vi allego alcune foto in modo che possa rendersi conto di persona del livello e della qualità del rifacimento della piazza in questione.

Trovo che sia necessario un cambio di passo, vi prego di verificare e relazionare in merito, spero che quanto segnalato sia presto modificato e preso in esame affinché i cittadini non debbano pagare per errori commessi da altri.

In attesa di un riscontro con l’occasione porgo cordiali saluti.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3

